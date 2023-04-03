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НовостиОбщество3 апреля 2023 9:15

На дорогах Каменска-Уральского ловят должников

Операцию проводят с 3 по 7 апреля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На дороги города вышли сотрудники ГИБДД

На дороги города вышли сотрудники ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменск-Уральский сотрудники Госавтоинспекции ловят на дорогах должников по штрафам. Об этом пишет портал KU66.RU.

С 3 по 7 апреля 2023 года на улицах города проводится операция, во время которой наряды дорожно-патрульной службы ориентированы на поимку водителей, не заплативших вовремя штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Также в операции принимают участие специалисты службы судебных приставов, у которых есть право наложения ареста на имущество штрафников.