На дорогах Каменска-Уральского ловят должников

На дороги города вышли сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменск-Уральский сотрудники Госавтоинспекции ловят на дорогах должников по штрафам. Об этом пишет портал KU66.RU.

С 3 по 7 апреля 2023 года на улицах города проводится операция, во время которой наряды дорожно-патрульной службы ориентированы на поимку водителей, не заплативших вовремя штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Также в операции принимают участие специалисты службы судебных приставов, у которых есть право наложения ареста на имущество штрафников.