В Екатеринбурге за год число нераспроданных новых квартир выросло на 41%

Горожане перестали покупать квартиры в новостройках по трем причинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на рынке нового жилья за год количество непроданных квартир в новостройках увеличилось на 41% по отношению к марту прошлого года. Сейчас число объектов в новых домах, выставленных на продажу, составляет 44 800. Об этом сообщает телеграм-канал Михаила Хорькова Reburg после изучения данных аналитической платформы bnMAP.pro.

В указанную цифру включены строящиеся и сданные квартиры, которые на сегодняшний день остаются непроданными. При этом, число новых объектов на рынке не превышает 8,5% от общего числа выставленных на продажу квартир.

Спад продаж новых квартир в Екатеринбурге может быть связан со снижением доходов населения, подросшими ипотечными ставками и растущими ценами на все категории жилья.