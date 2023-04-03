В Сысерти во время массовой драки в бильярдной погиб человек

Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР анализируют съемки с камер видеонаблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти на улице Орджоникидзе 2 апреля в помещении букмекерской конторы и бильярдного зала произошла массовая драка. Толпа избила нескольких мужчин.

Один из пострадавших - 36-летний мужчина скончался на месте. Еще одного мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. После ЧП следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

- С применением современной криминалистической техники осуществлен осмотр места происшествия, также проводятся допросы свидетелей, осмотры предметов, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Часть подозреваемых уже задержана. Среди них есть ранее судимые.

- Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР в настоящее время анализируют съемки с камер видеонаблюдения и отрабатывают на причастность к нападению ряда граждан, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта.

Раскрытие преступления находится на контроле руководства регионального полицейского главка. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

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