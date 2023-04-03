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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 8:49

В Екатеринбурге школьница выпала из окна

Ее тело нашли под окнами многоэтажки на улице Пехотинцев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На месте ЧП работали сотрудники полиции и следственного комитета

На месте ЧП работали сотрудники полиции и следственного комитета

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге 3 апреля в 7:30 жильцы многоквартирного дома по улице Пехотинцев обнаружили тело школьницы у подъезда. Девочка выпала из окна. Об этом пишет портал Е1.

По данным портала, девочка проживала в приезжей семье из Вьетнама. На месте ЧП работали сотрудники полиции.

В следственном комитете трагический инцидент не комментируют.

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