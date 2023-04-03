В Екатеринбурге школьница выпала из окна

На месте ЧП работали сотрудники полиции и следственного комитета
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Екатеринбурге 3 апреля в 7:30 жильцы многоквартирного дома по улице Пехотинцев обнаружили тело школьницы у подъезда. Девочка выпала из окна. Об этом пишет портал Е1.
По данным портала, девочка проживала в приезжей семье из Вьетнама. На месте ЧП работали сотрудники полиции.
В следственном комитете трагический инцидент не комментируют.
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