В Екатеринбурге самосвал влетел в трамвай

Фото: скриншот с видео
В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад 1 апреля самосвал влетел в трамвай №7. ДТП записала камера, находящаяся в общественном транспорте. На кадрах видно, что водитель КАМАЗа внезапно поворачивает налево, подрезая трамвай. Водитель трамвая не успевает затормозить и сталкивается с самосвалом. На вагоне моментально от удара трескается стекло и появляется вмятина.
- По данному ДТП никто не обращался, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, в центре Екатеринбурге автомобилисты встали в пробку из-за столкновения иномарки Renault и трамвая, который следовал по маршруту № 10. Авария произошла вечером 13 февраля на пересечении улиц 8 марта и Радишева. Очевидцы происшествия рассказали, что водитель легковушки пытался проскочить перекресток, однако не успел.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru