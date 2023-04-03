В Екатеринбурге самосвал влетел в трамвай

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад 1 апреля самосвал влетел в трамвай №7. ДТП записала камера, находящаяся в общественном транспорте. На кадрах видно, что водитель КАМАЗа внезапно поворачивает налево, подрезая трамвай. Водитель трамвая не успевает затормозить и сталкивается с самосвалом. На вагоне моментально от удара трескается стекло и появляется вмятина.

- По данному ДТП никто не обращался, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в центре Екатеринбурге автомобилисты встали в пробку из-за столкновения иномарки Renault и трамвая, который следовал по маршруту № 10. Авария произошла вечером 13 февраля на пересечении улиц 8 марта и Радишева. Очевидцы происшествия рассказали, что водитель легковушки пытался проскочить перекресток, однако не успел.

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