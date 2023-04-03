На срочную службу в Президентский полк отправится 160 призывников из Центрального военного округа

Гвардейцы роты специального караула Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В штабе Центрального военного округа рассказали, как будет проходить весенний призыв в армию. Он, напомним, начался 1 апреля и продлиться до 15 июля. Так, из 28 субъектов Российской Федерации, входящих в округ, будет призвано около 57 тысяч молодых людей.

- 160 человек наших призывников запланированы к отправке в Президентский полк федеральной службы охраны порядка, - прокомментировал начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Дмитрий Майер.

Если же говорить только про Свердловскую область, то отсюда на срочную службу в армию могут отправиться больше четырех тысяч молодых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральских призывников не будут отправлять на службу в новые российские регионы

Весенний призыв пройдет до 15 июля (Подробнее)