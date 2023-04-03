Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 8:02

В Югре на многодетные семьи потратят 23,5 миллиарда рублей

В регионе есть 38 мер поддержки для них
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Югре есть 38 мер поддержки многодетных семей

В Югре есть 38 мер поддержки многодетных семей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе за два года количество многодетных семей увеличилось с 35 до 40 тысяч. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В Югре многодетным семьям оказываются выплаты. Всего в регионе действуют 38 мер поддержки таких семей, которые установлены согласно федеральным и окружным законодательством. В 2023 году на реализацию поддержки многодетных семей потратят почти 23,5 миллиарда рублей.

Также стало известно, что уровень рождаемости в Югре в полтора раза превысил смертность.