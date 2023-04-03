В Нижнем Тагиле прокуратура проверит школьную столовую после жалоб на суп с насекомыми

Фото: группа во «ВКонтакте» «Типичный тагильчанин»

В Нижнем Тагиле прокуратура проверит школьную столовую в Дзержинском районе после жалоб в соцсетях на суп с насекомыми.

- В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации питания учащихся образовательной организации, а также соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Также в ведомстве сообщили, что при наличии оснований будут приняты меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что в школе № 113 на Уралмаше пожаловались на таракана в гречневой каше. Чиновники и родители выехали на проверку учебного учреждения. Информация о тараканах в еде не подтвердилась.

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