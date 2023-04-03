В Югре готовятся к новому пожарному сезону

Лесные пожары в Югре ожидают с конца апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе проводят техническую учебу и воздушные тренировки парашютно-десантной службы авиационной и наземной охраны лесов региона. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

В конце марта в Ханты-Мансийске, Урае, Советском, Нагяни, Луговом и Березова провели тренировки по спускам с вертолета Ми-8. В мероприятии приняли участие 203 сотрудника авиалесохраны ХМАО.

Такие занятия являются финальной стадией подготовки к пожароопасному сезону, который предварительно начнется в конце апреля.

Впереди у специалистов авиалесохраны Югры ожидается итоговый экзамен в формате командно-штабных учений.