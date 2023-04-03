Начало недели в Екатеринбурге будет теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге обещают аномальное потепление. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- Преобладание сухой воздушной массы обеспечит преимущественно малооблачную погоду и большой суточный ход температуры с дневным прогревом до значений, близких к +20, и ночными похолоданиями до околонулевых температур, - рассказал Алексей Пулин. - В Екатеринбурге 3 апреля вероятно очередное обновление суточного рекорда максимальной температуры (+15.4 от 1995 года).

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, во вторник, 4 апреля в ночное время столбики термометров опустятся до нуля градусов, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов. В среду, 5 апреля ожидается ночью +1…+3 градуса, днем +16…+18 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

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