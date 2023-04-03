В Нижнем Тагиле поймали с наркотиками матерого рецидивиста

В Нижнем Тагиле поймали наркомана после жалоб горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Орджоникидзе и Ильича сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, у которого при себе оказались запрещенные вещества. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет издание TagilCity.ru.

На подозрительного мужчину в органы правопорядка пожаловались местные жители. Он что-то искал во дворе, а потом ушел, позже его задержал экипаж патрульно-постовой службы. Оказалось, что мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

Во время задержания мужчина выкинул сверсток с 0,5 грамма метилэфедрона, который он достал из закладки для личного пользования. Возбуждено уголовное дело часть части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».