В Салехарде казаки выбрали нового атамана

Нового атамана выбрали на пять лет. Фото: пресс-служба администрации Салехарда

В начале апреля в Салехарде Обско-Полярное отдельское казачество выбрало нового атамана. Атаманскую булаву на пять лет отдали Игорю Перетятко. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Новый атаман в качестве приоритетов в работе обозначил укрепление взаимодействия с Русской православной церковью, а также развитие кадетского казачьего движения. Также Перетятко заявил, что казаки намерены оставаться вне политики, они будут активно заниматься общественной жизнью.

Атаману вручили саблю, а также полотенце в знак того, что он должен будет решать хозяйственные и бытовые вопросы сообщества.