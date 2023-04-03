В Екатеринбурге пропал 18-летний парень

Молодого человека разыскивают волонтеры и полицейские Фото: «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге пропал 18-летний Артем Чухарев. О его местонахождении ничего неизвестно с 30 марта. Поисками молодого человека занимаются волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.
- Заявление о розыске поступило в отдел полиции №7 Октябрьского района. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение пропавшего, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.
Волонтеры отмечают, что молодой человек может находиться в любом районе города. В день пропажи он был одет в синюю куртку, черные джинсы и черные кроссовки.
Если вы знаете, где может находиться Артем Чухарев, сообщите об этом в полицию по телефонам: +7(343) 356-42-07, 102 (02), или в поисковый отряд по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: «ЛизаАлерт»
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