В школах Свердловской области вместо звонков зазвучат классические мелодии

В уральских школах зазвучала классическая музыка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 150 школах Екатеринбурга и Свердловской области с начала новой четверти вместо привычных звонков зазвучат мелодии классических композиторов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Так, например, в школе №164 Екатеринбурга звучит фрагмент второго концерта Сергея Рахманинова. Этот проект запущен Свердловской филармонией в честь 150-летия со дня рождения великого русского композитора.
По словам замминистра культуры Свердловской области Юлии Прытковой, современная молодежь живет в формате клипового мышления, поэтому знакомство с микрочастицей творчества Рахманинова в виде школьного звонка - органичное решение.
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