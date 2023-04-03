Жителей Екатеринбурга напугал мужчина, разгуливающий по городу с игрушечным автоматом

Мужчина в таком виде разгуливает по улице Баумана Фото: скриншот с видео

Жителей Екатеринбурга напугал мужчина, разгуливающий по улице Баумана с игрушечным автоматом.

- Чудной пенсионер на Эльмаше, начитавшись новостей об уличной преступности, пошел за покупками с оружием (надеемся, что игрушечным), - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Лампа Екатеринбург».

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что проводят проверку.

- Сообщений от граждан по данному факту не поступало. Информация, опубликованная в интернете, зарегистрирована в территориальном ОВД, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, жителей Ботаники утром 23 марта напугал мужчина с ножом. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно. Его задержали сотрудники полиции.

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