Жителей Екатеринбурга напугал мужчина, разгуливающий по городу с игрушечным автоматом

Мужчина в таком виде разгуливает по улице Баумана Фото: скриншот с видео
Жителей Екатеринбурга напугал мужчина, разгуливающий по улице Баумана с игрушечным автоматом.
- Чудной пенсионер на Эльмаше, начитавшись новостей об уличной преступности, пошел за покупками с оружием (надеемся, что игрушечным), - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Лампа Екатеринбург».
В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что проводят проверку.
- Сообщений от граждан по данному факту не поступало. Информация, опубликованная в интернете, зарегистрирована в территориальном ОВД, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, жителей Ботаники утром 23 марта напугал мужчина с ножом. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно. Его задержали сотрудники полиции.
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