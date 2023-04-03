Дом купца Копылова в Нижнем Тагиле отреставрируют до конца года

Общая площадь реконструкции составит 382,5 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом купца Копылова в Нижнем Тагиле отреставрируют до конца 2023 года. Это указано в постановлении, опубликованном на сайте администрации города. Ранее здание планировали отремонтировать к 300-летию Нижнего Тагила.

В документе указано, что сроки были изменены в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта по проведению авторского надзора, научного руководства и составлению научно-реставрационного отчета по объекту.

Напомним, ранее сообщалось, что на реставрацию выделят 8,3 миллиона рублей. Общая площадь реконструкции составит 382,5 квадратных метров. Запланировано в том числе восстановление лепного декора на фасаде, устранение дефектов кровли, ремонт карнизов. По поручению главы города, отремонтированный дом должна украсить декоративная архитектурная подсветка.

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