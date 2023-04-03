В одном из первых домов газ будет пущен в конце этой недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле частные дома начнут переводить на газовое отопление. По планам МУП «Тагилдорстрой» голубое топливо в одном из первых домов будет пущено в конце этой недели. Об этом сообщили в администрации города.

- Основной подрядчик, МУП «Тагилдорстрой», составил графики выполнения работ и до конца ноября должен газифицировать почти 900 домовладений, - рассказал глава города Владислав Пинаев. - Проблемы есть, но они решаемые. Работы ведутся согласно графику, поэтому идем к выполнению поставленной задачи.

Как рассказали представители МУП «Тагилдорстрой», сложности возникают в том случае, когда собственники домов не подготавливают их к установке газового оборудования. Чтобы повлиять на ситуацию с участниками программы газификации собираются проводить разъяснительные беседы.

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