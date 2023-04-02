Предположительно, мужчина упал с 16 этажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возле многоэтажки на улице Большакова, 9 обнаружили труп. Фотография с места ЧП появилась в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

- По информации нашего источника, мужчина выпал с 16 этажа жилого дома. На месте работают сотрудники полиции, - говорится в сообщении группы.

Кадр с места трагедии Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Напомним, что 15 марта на Уралмаше свел счеты с жизнью 19-летний Андрей М. Как рассказали «КП-Екатеринбург» друзья парня, его тело обнаружили рядом с домом на проспекте Космонавтов.

Также мы рассказывали, что 30 марта в Татарстане покончил с собой 16-летний юноша из Кушвы.

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