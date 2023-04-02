Уралец живет в селе Балтым Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»
В Верхней Пышме полиция разыскивает 45-летнего разыскивают Солина Алексея Владимировича. Мужчина проживает в селе Балтым, но не выходит на связь с 20 марта.
- На розыск мужчины ориентированы дежурные наряды полиции, организованы розыскные мероприятия, отрабатываются ближайшие связи, - сообщили в полиции Верхней Пышмы.
Приметы: славянская внешность, рост 180 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. Алексей был в черной куртке, серых спортивных штанах и черных ботинках.
Всех, кто какой-либо информацией о месте нахождения Алексея, просят незамедлительно сообщить данную информацию в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по номерам: 02, (834368) 5-36-92, или отдел полиции (дислокация г. Среднеуральск) 7-31-00 МО МВД России «Верхнепышминский».
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