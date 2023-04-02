Полиция вернула «Мемориалу»* изъятое при обыске имущество

Силовики нагрянули с обысками в екатеринбургский «Мемориал»* 23 июня 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция вернула екатеринбургскому отделению организации «Мемориал»* (признана в России НКО-иноагентом и ликвидирована) материалы и технику, изъятые при обыске 23 июня прошлого года. Об этом в своем блоге сообщил председатель общества Алексей Мосин.

- Никаких претензий в наш адрес не высказано, ничего запрещенного в нашей деятельности не обнаружено, никакого дела не заведено, - написал Алексей Мосин.

Напомним, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом РФ иноагентом) провел 14 суток в изоляторе из-за репоста экстремистского видео.

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