Два человека погибли в аварии под Ачитом

Авария произошла на 173 километре Пермского тракта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 173 километре трассы Пермь-Екатеринбург, под Ачитом, два человека погибли в аварии. По данным свердловского управления ГИБДД, водитель «пятнадцатой» выехал на встречную полосу и попал под грузовик DAF.

- В результате ДТП на месте до прибытия бригады СМП погибли водитель и пассажир легковушки. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливают личности погибших и обстоятельства происшествия, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

По словам очевидцев, тела погибших разбросало по проезжей части.

- Страшное зрелище. Трупы валяются на дороге, от машины ничего не осталось, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург».

Уже известно, что за рулем легковушки был 77-летний житель Ачитского района, его пассажиром был 41-летний мужчина. За рулем фуры был 65-летний водитель.

Это третье смертельное ДТП в регионе за сутки. Ранее четыре человека погибли под Богдановичем и Невьянском.

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