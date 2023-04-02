Подросток погиб 30 марта Фото: соцсети

Студент из Свердловской области покончил с собой в Татарстане. 16-летний парень скончался в Елабуге, где учился в колледже «Алабуга Политех». Представители особой экономической зоны выразили соболезнования родным юноши. Известно, что подросток переехал в Татарстан из Кушвы.

- 30 марта 2023 года ушел из жизни студент 2006 года рождения. [студент] был прилежным, неконфликтным учащимся. В ходе проектной деятельности оказывал медицинскую помощь другим студентам колледжа. К сожалению, [студент] столкнулся со сложной жизненной ситуацией. Мы рассчитывали на его активное участие в проектах, случившееся серьезная потеря для нашей команды. Мы скорбим вместе со всей семьей и окажем всю необходимую помощь, - говорится в заявлении ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, что в Екатеринбурге 15 марта свел счеты с жизнью 19-летний Андрей М. Как рассказали «КП-Екатеринбург» друзья парня, его тело обнаружили рядом с домом на проспекте Космонавтов. Перед смертью Андрей написал на своей странице прощальную запись.

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