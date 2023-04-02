В соревнованиях приняли участие спортсмены из 22 стран Фото: Департамент информационной политики

В Екатеринбурге прошли международные соревнования «Игры вызова легенд», завершившиеся гала-концертом. Соревнования включали спортивную аэробику, спортивную и художественную гимнастику.

- Для нас важно, что это мероприятие закрывается торжественно сегодня в стенах Центра художественной и эстетической гимнастики, который только открыл свои двери и показал высокий потенциал для проведения любого рода соревнований, - заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

За неделю на турнире выступили 2,5 тысячи участников и из России и 12 дружественных стран.

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