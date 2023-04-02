С ребенком работают психологи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пропавшего на этой неделе подростка в Нижнем Тагиле обнаружили полицейские. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, с 14-летним мальчиком сейчас работают психологи.

- Вчера сотрудники полиции в ходе проведения розыскных мероприятий нашли подростка у школы по улице Жуковского в микрорайоне Красный Камень. Его передали матери, в дальнейшем с ним будут работать профессиональные психологи, - сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, что в Екатеринбурге обнаружили мертвым 54-летнего мужчину, который пропал еще в начале декабря. Его тело нашли в карьере за КОРом.

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