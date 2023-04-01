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НовостиСпорт1 апреля 2023 17:59

Сборная Свердловской области взяла золото на Чемпионате России по биатлону

Соревнования проходят в ХМАО
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Вот они - наши чемпионки: Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Вот они - наши чемпионки: Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске женская сборная Свердловской области взяла золото. Победу наши спортсменки завоевали в эстафете 4х6 километров.

- Почти всю дистанцию команда нашего региона — Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко — провела в статусе лидера, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - На финише уральский квартет показал результат 1 час 8 минут 54,2 секунды.

Серебро завоевала команда Московской области. Они уступили свердловчанка больше двух с половиной минут. А бронзу выиграла сборная ХМАО-Югры. его полгода назад — в конце сентября.