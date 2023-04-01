На улице Челюскинцев неадекватный голый мужчина ходил по проезжей части и едва не попал под машину

Один из мужчин даже начал драться с голым прохожим, ходившим по дороге Фото: vk.com/center_ekburg

У железнодорожного вокзала Екатеринбурга минувшим вечером прохожие и автомобилисты могли стать очевидцами нелицеприятного зрелища. Некий абсолютно нагой мужчина расхаживал по проезжей части и мешал автомобильному движению. В итоге, похоже, у одного из очевидцев не выдержали нервы и он бросился голому пешеходу с кулаками. Завязалась драка. В полиции уже разбираются в обстоятельствах случившегося.

- Сообщение о неадекватном мужчине в районе улицы Челюскинцев поступило в отдел полиции №11 Железнодорожного района около 18.30, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Свердловской области. - На место был направлен экипаж ГИБДД. В ходе проверки нарушитель выявлен не был.

Сейчас полиция патрулирует район, чтобы найти неадекватного мужчину.

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