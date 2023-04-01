В Екатеринбурге прекратили поиски 16-летнего школьника, пропавшего девять дней назад

Сотрудники полиции выясняют, где девять дней находился подросток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девять дней назад в Екатеринбурге пропал 16-летний школьник. В последний раз его видели в Юго-Западном микрорайоне. Его поисками занимались сотрудники полиции и добровольцы из поисковых отрядов. В субботу, 1 апреля, в полиции Екатеринбурга рассказали, что поиски прекращены.

- Разыскиваемый подросток самостоятельно вернулся домой, - прокомментировали в отделении по связям с общественностью УМВД по Екатеринбургу. - По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, где все это время находился школьник и почему пришел домой только сейчас.