Александр Бастрыкин взял на контроль расследование о шантажисте, заставившем раздеться девочку из детдома на Урале

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет следить за расследованием уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности совершеннолетних в Свердловской области. Речь идет о ситуации, сложившейся в одном из детских домов региона. Как сообщали СМИ, одна из воспитанниц пожаловалась на незнакомца, который через социальные сети путем шантажа заставил ее позировать в обнаженном виде перед камерой.

- Представитель благотворительного фонда из Свердловской области обратилась в средства массовой информации, сообщив о совершении преступлений в отношении воспитанников детского дома, - сообщают в пресс-службе СК России. - Обстоятельства их совершения являются предметом расследования следственных органов СК России по Свердловской области.

Глава Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области представить доклад о ходе расследования.