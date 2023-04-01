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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 13:41

В Екатеринбурге девять дней не могут найти пропавшего 16-летнего подростка

В последний раз мальчика видели в Юго-Западном микрорайоне
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Последний раз мальчика видели 24 марта Фото: vk.com/poproriw

Последний раз мальчика видели 24 марта Фото: vk.com/poproriw

Добровольцы из поискового отряда «Прорыв» просят жителей Екатеринбурга проявить бдительность. В столице Урала пропал 16-летний школьник Никита Фролов. Последний раз его видели 24 марта в Юго-Западном микрорайоне.

- На момент пропажи был одет в ветровку бело-черно-бордового цвета, черную бейсболку, черные джинсы и светло-серые кроссовки, - сообщают в поисковом отряде «Прорыв». - Телосложение у мальчика худощавое. Волосы темные. Глаза серо-зеленые. Рост 176 сантиметров.

Все, кто знают что-либо о местонахождении подростка могут сообщить об этом заместителю руководителя поискового отряда Игорю по номеру 89623165542. Либо можно обратиться в отдел полициии №8 по номеру 8(343)356-42-08. Также можно просто позвонить по 112.