На Серовском тракте после столкновения опрокинулся КамАЗ с автокраном

КамАЗ столкнулся с «Киа Аманти» Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 19-м километре Серовского тракта в субботу, 1 апреля, произошла авария. Водитель КамАЗ с автокраном не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Киа Аманти», двигавшимся впереди. Как уточняют в ГИБДД, у «Киа» были включены аварийные сигналы.

- После столкновения оба транспортных средства съехали в правый кювет. Автокран опрокинулся, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - В результате аварии пострадали оба водителя. С травмами различной степени тяжести мужчины доставлены в лечебное учреждение.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Они призывают водителей быть бдительными на дороге.