Мужчину, пострадавшего при столкновении «Нексии» и такси, доставят в больницу Екатеринбурга на вертолете

Авария произошла в половине восьмого утра в Режевском районе Фото: УГИБДД по Свердловской области
В 07.30 в Режевском районе произошла авария — «Нексия», в которой сидели четверо мужчин, выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной такси «Хендэ Солярис», в которой был только водитель. В итоге таксист отделался легкими травмами. Помощь ему была оказана на месте. Водитель «Нексии» погиб на месте. Один из его пассажиров, 46-летний мужчина, скончался позже в приемном покое. Еще один пассажир, 29-летний мужчина, получил перелом ноги и поверхностные травмы головы. Его госпитализировали в Режевскую ЦРБ. Сидевший рядом с ним мужчина не установленного возраста получил более серьезные травмы.
- У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, вдавленный перелом теменно-височной области справа, - уточняют в Министерстве здравоохранения Свердловской области. - Он готовится к перегоспитализации в ГКБ №36 Екатеринбурга санавиацией.
Сейчас пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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