В Нижнем Тагиле сильной пьяный грабитель напал на женщину, а потом не смог вспомнить, куда дел ее сумочку

На преступление мужчина пошел после того, как изрядно выпил Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле за помощью к сотрудникам полиции обратилась женщина. Она рассказала, что на улице на нее напал какой-то мужчина и выхватил из ее рук сумку. Вычислить злоумышленника сотрудники полиции смогли, проведя проверку среди тех, кого уже судили за подобные преступления. Так, один из них, 27-летний житель Тагилстроя, признался, что сумку украл он.

- Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, - сообщают в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - Мужчина признался, что распивал спиртное в компании приятелей, был изрядно пьян. По дороге домой на улице обратил внимание на одинокую женщину, долго шел следом за ней, после чего, выбрав удобный момент, дернул из рук сумку.

Деньги из сумки он забрал, а вот куда выбросил сумку злоумышленник даже не смог вспомнить — был сильно пьян. Теперь за грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы (ч. 1 ст. 161 УК РФ).