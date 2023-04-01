Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за обрушения потолка в уральском педколледже

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 30 марта, в социальных сетях появилась информация о ЧП, случившемся в Свердловском областном педагогическом колледже. Очевидцы сообщали, что в здании обрушилось потолочное перекрытие. Сегодня, 1 апреля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку этой информации.

- Студенты отмечают ненадлежащее состояние здания, однако администрация учебного заведения мер к ремонту не принимает, - сообщается в телеграм-канале Информационный центр СК России. - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Добавим, что по сообщениям в соцсетях, обрушение потолка произошло в здании на улице Карла Маркса на третьем этаже. Никто из людей не пострадал.

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