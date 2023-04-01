В мэрии Екатеринбурга рассказали, сколько случилось сбоев при записи детей в первые классы

По данным мэрии Екатеринбурга, всего при записи в первый класс было зафиксировано около 20 сбоев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшей ночью многие жители Екатеринбурга сидели за компьютером - записывали своих детей в первый класс. Утром администрация города рассказала о том, как прошла запись. По данным мэрии, все было «достаточно стабильно».

- На 8.00 в столице Урала было подано 17 000 заявлений на поступление в первый класс, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Сбои в системе касались только новостроек, которые еще не имеют полицейского адреса и не закреплены за школами или не внесены в электронную систему. По имеющейся информации, таких случаев зафиксировано около 20.

В мэрии отметили, что время подачи заявления в любом случае фиксируется на сайте Госуслуг. Поэтому с каждым случаем сбоя специалисты проведут отдельное разбирательство и добавят детей в очередь согласно времени подачи. В администрации города также напомнили, что подать заявление на прием ребенка в школу можно и очно.