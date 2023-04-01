В Верхотурье из горящего дома спаслись пять человек

Архивный снимок Фото: Мария ЛЕНЦ

В четвертом часу ночи в Верхотурье начался пожар. На улице Заводской загорелся двухквартирный жилой дом. Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров, уничтожило пристрой к дому, повредило оконную раму и одну из квартир.

- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших нет.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 13 сотрудников МЧС. К 03.29 открытое горение было ликвидировано. Полностью работы на месте ЧП пожарные завершили к 04.40.