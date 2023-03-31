В Тавде на мужчину, не платившего алименты, завели уголовное дело

Расследование уголовного дела будет на контроле прокуратуры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тавде на мужчину, который не платил алименты, завели уголовное дело. За год он задолжал больше 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
С 2021 по 2022 годы мужчина не переводил деньги на своего ребенка. Из-за чего была организована прокурорская проверка. Как оказалось, за этот период мужчина задолжал 362 тысячи рублей.
- По результатам проверки прокуратура на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материал в отдел дознания Тавдинского РОСП для принятия процессуального решения, - рассказали в ведомстве.
На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов без уважительной причины. Его расследование будет на контроле прокуратуры.
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