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НовостиОбщество31 марта 2023 20:46

В Тавде на мужчину, не платившего алименты, завели уголовное дело

За год он задолжал больше 360 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Расследование уголовного дела будет на контроле прокуратуры

Расследование уголовного дела будет на контроле прокуратуры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тавде на мужчину, который не платил алименты, завели уголовное дело. За год он задолжал больше 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С 2021 по 2022 годы мужчина не переводил деньги на своего ребенка. Из-за чего была организована прокурорская проверка. Как оказалось, за этот период мужчина задолжал 362 тысячи рублей.

- По результатам проверки прокуратура на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материал в отдел дознания Тавдинского РОСП для принятия процессуального решения, - рассказали в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов без уважительной причины. Его расследование будет на контроле прокуратуры.

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