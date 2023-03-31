Кот Рустам должен оставаться в стационаре. Фото: приют для травмированных животных «Клякса»

В Екатеринбурге у одного из административных зданий нашли кота в крайне тяжелом состоянии. Покалеченное животное сутки лежало на улице. Информация об этом появилась в сообществе приюта для травмированных животных «Клякса» во «Вконтакте».

Кота Рустама нашли накануне. Сочувствующие ему люди попытались помочь животному. Кота отвезли клинику для животных.

- Предварительный диагноз панкреатит, хроническая болезнь почек, ФИП. Отечность передних лап, как будто они были перетянуты. Причина пока не известна, - говорится в сообщении.

На данный момент животное находиться в крайне тяжелом состоянии. Ему необходимо находиться в стационаре под постоянным контролем.

Ранее в Свердловской области у женщины забрали покалеченную собаку. До этого она погубили еще двух животных. Однако недавно она захотела взять еще три собаки себе в дом. Тогда ее решили проверить. У женщины дома нашли собаку, которая едва оставалась живой.

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