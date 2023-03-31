Технического сбоя в первые минуты старта приемной кампании в школы удалось избежать

Запись в школу по прописке продолжится до 30 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запись в первые классы школ Екатеринбурга стартовала в 00:00 1 апреля. Новшеством 2023 года стало то, что все районы города могут отправлять заявления в единую информационную систему с полуночи: годом ранее запись для разных территорий открывалась в разное время. Несмотря на то, что портал Госуслуг испытывает нагрузку, коллапса пока удается избежать.

Запись в школы на учебный год 2023-2024 началась в Екатеринбурге 25 минут назад. Сейчас портал адекватно реагирует на запросы пользователей и позволяет им отправлять заполненные заявления в единую информационную систему.

К слову, подготовить бланк можно было еще с 15 марта: сохраненные на портале черновики сохранялись и становились активными после 00:00 1 апреля 2023 года.

Добавим, что еще несколько лет назад местные паблики и СМИ пестрели сообщениями о драках родителей в живой очереди у школы накануне подачи заявлений, суточном дежурстве и ночевках на крыльце учебного заведения. В 2023 году процесс переведен в онлайн. Теперь взрослые ждут старта приемной кампании как новогодней ночи: запись открывается ровно в полночь и многие ждут этой минуты, чтобы не упустить момент.

Технические сбои при записи в первые классы Екатеринбурга пугают родителей каждый год. В 2022 году для Академического, Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов была открыта запись в 00:00 1 апреля, с 6:00 – для Орджоникидзевского и Чкаловского районов, с 07:00 — для Железнодорожного и Октябрьского районов. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на серверы и избежать коллапса. Однако наутро 1 апреля родители жаловались в соцсетях и СМИ на то, что не могут отправить заявления.

Правда, при рассмотрении оказывалось, что в одном случае у ребенка не было постоянной регистрации, во втором – заявление было подано, но номер очереди назначался позже, в третьем – жаловались не на проблемы при отправке заявлений, а на то, что ранним утром 1 апреля не получалось подтвердить документы для уже поданного и принятого школой заявления. В последнем случае проблемы возникали с программным обеспечением на втором этапе подачи заявлений – подтверждении данных – но сами заявления ночью 1 апреля отправлялись без ошибок.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» участвовал в отправке заявления о приеме ребенка в школу в 2023 году. Заявление удалось отправить в первые 10 секунд без сбоя. Через шесть минут система оповестила сотрудника редакции о том, что заявление принято к рассмотрению. По назначенному номеру можно будет отследить очередь в учебное заведение.