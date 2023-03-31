В Нижнем Тагиле задержали мужчину, укравшего сумку у бабушки

Злоумышленник признался в содеянном. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который похитил сумку у пенсионерки. Он выхватил сумку и убежал. А у бабушки в раках осталась только ручка. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Сыщики уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли молодого человека. Ранее он уже был судим за подобное преступление. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Вором оказался 27-летний житель Тагилстроя. Он признался, что украл сумку у пенсионерки.

- Мужчина признался, что распивал спиртное в компании приятелей, был изрядно пьян. По дороге домой на улице обратил внимание на одинокую женщину, долго шел следом за ней, после чего, выбрав удобный момент, дернул из рук сумку, - рассказали в полиции.

По словам похитителя, он не помнит куда именно выбросил имущество пенсионерки. Он только взял деньги. Теперь мужчине грозит реальный срок за содеянное. Он может отправиться в тюрьму на два года.

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