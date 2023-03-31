В колонию № 52 в поселке Восточный в мешке с цементом пытались доставить сразу 11 телефонов

Посылку с запрещенными предметами обнаружили 31 марта. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительную колонию № 52 в поселке Восточный пытались доставить сразу 11 телефонов. При этом неизвестные выбрали необычный способ передачи: гаджеты спрятали в мешок с цементом. Посылку с запрещенными предметами обнаружили 31 марта.

- В 11:00 в ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности при досмотре гуманитарной помощи в мешке с цементом обнаружено и изъято 11 сотовых телефонов. При этом ранее в колонию присылали наркотики в банках с ананасами, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбургское СИЗО-1 пытались доставить запрещенные предметы. Заключенным направили Wi-fi роутеры и телефоны. Инцидент произошел 30 марта.

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