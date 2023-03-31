В Екатеринбурге на Химмаше загорелась квартира в десятиэтажке

До прибытия пожарных 20 человек самостоятельно покинули дом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на Химмаше произошел пожар в квартире десятиэтажного дома на Косарева, 15. В огне пострадал один человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Инцидент произошел вечером 31 марта. До прибытия пожарных из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Однако в ЧП пострадал один человек.
- На площади 15 квадратных метров горела квартира на седьмом этаже десятиэтажного многоквартирного дома, - рассказали в МЧС.
На место прибыли три пожарные машины и десять спасателей. Уже в 20:49 огнеборцы смогли локализовать очаг горения. А спустя шесть минут пожар и вовсе был потушен.
Ранее, 30 марта, в Екатеринбурге загорелась раздевалка в административном здании на Ленина. Огонь повредил мебель, он успел охватить всего один квадратный метр.
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