В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, который пропал больше месяца назад

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропал 39-летний мужчина. Дениса Муслюмова ищут уже больше месяца. Он не выходил на связь с 20 февраля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Поисками мужчины занимаются волонтеры «Прорыва» и сотрудники отдела полиции №10. К сожалению, неизвестно, во что Денис Муслюмов был одет в день пропажи. Но есть информация о том, что в последний раз его видели в Железнодорожном районе.

- Приметы – рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, темный цвет волос и серо-зеленый цвет глаз, - написано в ориентировке.

Если вы знаете где может находиться мужчина или видел его на улице, сообщите об этом по номеру телефона 89623165542, 8 (343)356-42-10 или 112.

Ранее в Екатеринбурге нашли мужчину, который пропал в начале марта. Мужчина из Иркутска нашелся живым. Он самостоятельно вышел на связь с родными и заверил, что с ним все в порядке, а также пообещал больше не теряться.

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