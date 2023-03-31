Свердловские медики с начала года получили специальные социальные выплаты на 288 миллионов рублей

У медицинских работников увеличилась зарплата Фото: Даниил ОПАРИН

Свердловские медики с начала 2023 года получили специальные социальные выплаты на 288 тысяч рублей. Более 20 тысяч стали больше зарабатывать. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На протяжении двух месяцев сотрудники свердловских больниц получают выплаты, установленные правительством РФ с 1 января текущего года. Общая сумма этих выплат превысила 288 миллионов рублей.

- В Свердловской области сформирован перечень из 121 медицинской организации, работники которых соответствуют критериям для установления специальных социальных выплат. Я уверена, что этот шаг в числе других форм поддержки будет дополнительно способствовать сохранению медперсонала в первичном звене, районных больницах и скорой помощи, а также привлечению туда молодых специалистов, - рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ксения Бидонько.

Надбавку в виде 18,5 тысячи рублей в месяц получают врачи районных больниц. А медики первого из городских и районных учреждений – 14,5 тысячи. Также больше 11 тысяч каждый месяц приходит врачам скорой помощи. Все эти надбавки помогли существенно увеличить зарплату свердловским медикам. Это поможет улучшить ситуацию с кадрами в медицинских учреждения.

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