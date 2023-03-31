В Екатеринбурге семья с ребенком-инвалидом получила квартиру после вмешательства прокуратуры

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге семья, воспитывающая ребенка-инвалида, смогла получить благоустроенную квартиру только после вмешательства прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что родственники несовершеннолетнего встали на учет малоимущих нуждающихся еще в 2021 году.

- При этом ребенок заявительницы является инвалидом в связи с наличием заболевания, которое дает ему право на внеочередное предоставление жилья, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с этими обстоятельствами прокуратура направила иск в Ленинский районный суд, чтобы признать бездействие администрации.

- Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. В настоящее время решение суда по иску прокурора исполнено, - добавили в прокуратуре.