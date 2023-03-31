Свердловский педагог поборется за звание лучшего учителя России

Церемония награждения свердловских учителей прошла 31 марта. Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Педагог из Свердловской области примет участия в борьбе за звание лучшего учителя России. По решению губернатора региона победитель и призеры областного этапа получили вознаграждение в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Учреждены премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам по итогам конкурсов, проводятся мероприятия, направленные на формирование позитивного образа учителя, внедрение инновационного педагогического опыта победителей конкурсов профессионального мастерства в региональную систему образования. Все это позволяет формировать качественный кадровый резерв для региона, – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Лучших учителей региона выбрало педагогическое сообщество Среднего Урала. Им передано денежное вознаграждение. А церемония прошла 31 марта.

Лучшим педагогом Среднего Урала был выбран учитель физики из СУНЦ-УрФУ Андрей Коновалов. Он отправится на финал конкурса, который пройдет в Одинцово.

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