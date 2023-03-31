Юрий Есаулков погиб 18 марта. Фото: пресс-служба администрации серовского городского округа

Во время спецоперации на Украине погиб 44-летний житель Серова Юрий Есаулков. Мужчина родился в селе Андриановичи, а после окончания школы работал вальщиком леса. Как оказалось, он получил повестку в октябре прошлого года.

- Юрий Анатольевич был любящим мужем и отцом двоих сыновей. Сам он из многодетной семьи, где из четверых детей был старшим сыном. Любил проводить время в кругу семьи. Друзья о нем отзываются как об отличном друге, добром и отзывчивом человеке. Увлекался рыбалкой и походами в лес, - рассказали в пресс-службе серовского городского округа.

Юрий Есаулков погиб 18 марта в боях на Сватово-Кременном направлении, прощание с ним состоится 3 апреля.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 35-летний житель Красноуральска Семен Стуков. В администрации городского округа рассказали, что мужчина окончил профессиональное училище № 8, а позже ушел служить в армию.

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