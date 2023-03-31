Сотрудника уральской колонии осудили за вымогательство денег у заключенного

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 13, который вымогал у осужденного деньги за предоставление хороших условий содержания. Как оказалось, в качестве взятки он успел получить больше 190 тысяч рублей.

- При этом сотрудник колонии вымогал взятку, намекая о проблемах, которые могут возникнуть у заключенного, если тот не согласится, - рассказали в пресс-службе Дзержинского районного суда.

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки в крупном размере». Экс-заместитель получил семь лет условно с испытательным сроком на пять лет.

- Также назначено наказание в виде штрафа - пятикратного сумме взятки, а это не много, не мало 958 300 рублей. Кроме того, вернуть государству придется и сумму взятки. Еще осужденный лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет, - добавили в ведомстве.