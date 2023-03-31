В Нижнем Тагиле нашли лихача, который едва не сбил девушку на пешеходном переходе

Нарушителем оказался 34-летний мужчина, у которого не было водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле автоинспекторы разыскали водителя Mercedes, который едва не сбил девушку на пешеходном переходе. Лихач на большой скорости пронесся по встречной полосе, чтобы избежать столкновения. Инцидент произошел 30 марта на улице Юности.

Нарушителем оказался 34-летний мужчина, у которого не было водительских прав. На него составили три административных протокола.

- Его привлекли к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, непредоставление преимущества движению пешехода, а также за выезд на встречную полосу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Сам водитель пояснил, что имеет устойчивые навыки управления автомобилем, девушку-пешехода он увидел в последний момент, вывернув руль, он смог избежать наезда.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru