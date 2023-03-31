В Каменске-Уральском стартует запись в первые классы

Запись в первые классы в Свердловской области стартует с 1 апреля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полночь 1 апреля в Каменске-Уральском стартует запись детей в первые классы. Об этом пишет портал KU66.RU.

В этом году преимущество при записи в первый класс есть у детей опекаемых либо приемных детей, в случае, если в выбранном учебном учреждении учатся их старшие родные либо приемные братья и сестры. До настоящего времени такое право было только у родных братьев и сестер.

Запись в первые классы в Каменске-Уральском проводится до 30 июня по территориальной принадлежности. Заявления принимаются либо в самой школе, либо в МФЦ, либо через портал Госуслуг.