В Екатеринбурге не хватает портных

Николай Романов считает, что людей его профессии в Екатеринбурге совсем немного. Фото: личный архив Николая Романова
В Екатеринбурге в последние годы наблюдается дефицит портных. Об этом ИА «Уральский меридиан» заявил известный уральский модельер Николай Романов.
- Модельеров в Екатеринбурге можно по пальцам пересчитать. Все больше дизайнеров и стилистов. И между этими профессиями пропасть, - говорит Николай Романов.
По его словам, представители молодого поколения представляются ведущими дизайнерами Екатеринбурга, хотя таковыми не являются. А еще они считают, что делают моду, но это не так.
- Такая же история и с портными, их просто не готовят. Все больше – швеи-мотористки, они рукастые, но не портные, - заключает модельер Николай Романов.