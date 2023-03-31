В Екатеринбурге не хватает портных

Николай Романов считает, что людей его профессии в Екатеринбурге совсем немного. Фото: личный архив Николая Романова

В Екатеринбурге в последние годы наблюдается дефицит портных. Об этом ИА «Уральский меридиан» заявил известный уральский модельер Николай Романов.

- Модельеров в Екатеринбурге можно по пальцам пересчитать. Все больше дизайнеров и стилистов. И между этими профессиями пропасть, - говорит Николай Романов.

По его словам, представители молодого поколения представляются ведущими дизайнерами Екатеринбурга, хотя таковыми не являются. А еще они считают, что делают моду, но это не так.

- Такая же история и с портными, их просто не готовят. Все больше – швеи-мотористки, они рукастые, но не портные, - заключает модельер Николай Романов.